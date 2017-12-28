Закарпатец запатентовал уникальное устройство для лечения позвоночника

Закарпатец Иван Котурбач занимался разработкой уникального прибора для лечения позвоночника почти два года. Недавно Государственная служба интеллектуальной собственности Украины выдала ему патент на устройство для вытягивания позвоночника.

Как отметил на презентации модели профессор кафедры общей хирургии УжНУ Василий Шимон, повреждения спинного мозга и травмы позвоночника являются одной из наиболее актуальных проблем в ортопедии и травматологии. 60-70% всех больных, нуждающихся в реабилитации, составляют именно больные с травмами позвоночника и заболеваниями опорно-двигательной системы. Поэтому новые изобретения в этой области медиками искренне приветствуются.

Изобретатель Иван Котрубач заметил, что его устройство приспособлено для эффективного вытяжения позвоночника только весом своего тела и дает возможность долговременного пребывания пациента на устройстве без болевых ощущений и закрепления результата извлечения.

За счет фиксации ног на устройстве позвоночник пациента вытягивается массой собственного тела. На устройстве возможно регулировать угол наклона и подъем тела, силу вытяжения позвоночника. Это возможно сделать или самостоятельно с помощью пульта с приводным механизмом, или с участием медицинского работника. Продолжительность пребывания пациента в выбранном самом эффективном положении кровати зависит от степени тяжести изменений позвоночника пациента и рассчитывается по методике.

Реабилитацию на устройстве будут проводить исключительно по назначению врачей и проводить их специально подготовленные специалисты, – информируют в Мукачевской городском совете.

Закарпатець запатентував унікальний прилад для лікування хребта
Закарпатец запатентовал уникальный прибор для лечения позвоночника


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