Физические упражнения замедляют прогрессирование болезни Паркинсона

Физические упражнения замедляют распространение вредоносного белка в мозге, который, как считают медики, способствует развитию нейродегенеративного заболевания, известного как болезнь Паркинсона. Новые исследования ученых из Университета Колорадо выявили молекулярные причины связи между физической активностью и болезнью, которая до сих пор оставалась загадкой.

Об этом сообщает Нealthvesti .

Эксперты обнаружили, что занятия на беговой дорожке могут остановить накопление токсичного белка в клетках головного мозга. Этот белок под названием альфа-синуклеин, вероятно, играет центральную роль в гибели клеток мозга.

В ходе испытаний специалисты тестировали мышей, у которых начали развиваться симптомы болезни Паркинсона в среднем возрасте. Грызунов, которым исполнилось 12 месяцев, помещали в клетки с беговыми колесами, и через 3 месяца мыши, которые регулярно бегали, продемонстрировали более высокие показатели двигательной активности и когнитивной функции в сравнении с группой мышей, которые не бегали.

По словам ученых, физические упражнения увеличивают активность защитного гена под названием DJ-1. Как известно, люди, рожденные с мутацией, подавляющей ген DJ-1, нередко страдают от болезни Паркинсона в относительно молодом возрасте.

«Полученные результаты показывают, что физические упражнения могут замедлить прогрессирование болезни Паркинсона, активизируя защитный ген DJ-1 и, тем самым, предотвращая накопление аномального белка в мозге», – говорит доктор Курт Фрид.