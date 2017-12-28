В Италии работает уличный робот

В Италии работает уличный робот

Поскольку по-прежнему существуют технические и законодательные проблемы, которые необходимо преодолеть в связи с широкомасштабным использованием беспилотных летательных аппаратов, наземные модели могут в конечном итоге войти в повседневную жизнь.

Двухколесный самобалансирующийся YAPE, который работает на улицах Италии, заслуживает нашего внимания.

Похожий по форме и функции с Piaggio Fast Forward, YAPE использует GPS, видеокамеры и дальномерные лазеры для автономного перемещения по улицам города, избегая при этом препятствий.

Он также беспроволочно обращается к датчикам, расположенным по всему городу, для наблюдения за такими вещами, как состояние светофора и движение транспорта.

Пользователи будут вызывать его через специальное приложение. Робот при движении будет придерживаться в основном тротуаров и велосипедных дорожек.

К слову, YAPE может проехать до 80 км (50 миль) за один заряд батареи.

По достижении пункта назначения его грузовой отсек будет разблокирован только для назначенного получателя, который должен быть зарегистрирован в системе доставки YAPE с использованием технологии распознавания лиц.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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