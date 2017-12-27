Ученые выяснили, кому угрожает глобальное потепление

От глобального потепления могут пострадать даже тихоходки, которые считаются самыми выносливыми существами на Земле.

Об этом сообщили ученые, передает zn.ua .

Отмечается, что при наступлении неблагоприятных условий тихоходки способны годами проводить в анабиозе, выживая даже в жидком гелии и давлении в тысячи атмосфер, в сероводородных облаках и под смертельным для живого ионизирующим излучением.

Вместе с тем, теперь ученые установили, что если отдельные перемены – температуру, влажность, излучение – тихоходки легко перенесут, то их совместное действие может оказаться опасным.

В ходе исследования ученые изучили реакцию тихоходок Acutuncus antarcticus, обитателей Антарктики, на различные факторы, связанные с глобальным потеплением. Лабораторные эксперименты показали, что сочетание непривычно высокой температуры с повышенной интенсивностью ультрафиолетового излучения снижало знаменитую выживаемость тихоходок. Кроме того, животные, появившиеся из облученных яиц, приносили потомство позже, менее многочисленное и здоровое.

Тем временем к Земле приближается черный астероид в форме черепа. Это небесное тело уже приближалось к Земле 31 октября 2015 года.