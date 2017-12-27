Ученые выяснили, кому угрожает глобальное потепление

Ученые выяснили, кому угрожает глобальное потепление

От глобального потепления могут пострадать даже тихоходки, которые считаются самыми выносливыми существами на Земле.

Об этом сообщили ученые, передает zn.ua.

Отмечается, что при наступлении неблагоприятных условий тихоходки способны годами проводить в анабиозе, выживая даже в жидком гелии и давлении в тысячи атмосфер, в сероводородных облаках и под смертельным для живого ионизирующим излучением.

Вместе с тем, теперь ученые установили, что если отдельные перемены – температуру, влажность, излучение – тихоходки легко перенесут, то их совместное действие может оказаться опасным.

В ходе исследования ученые изучили реакцию тихоходок Acutuncus antarcticus, обитателей Антарктики, на различные факторы, связанные с глобальным потеплением. Лабораторные эксперименты показали, что сочетание непривычно высокой температуры с повышенной интенсивностью ультрафиолетового излучения снижало знаменитую выживаемость тихоходок. Кроме того, животные, появившиеся из облученных яиц, приносили потомство позже, менее многочисленное и здоровое.

Тем временем к Земле приближается черный астероид в форме черепа. Это небесное тело уже приближалось к Земле 31 октября 2015 года.




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