Apple хочет запатентовать систему навигации для робомобилей

Компания Apple уже давно отказалась от планов по выпуску собственного автомобиля, однако рынок автономных средств передвижения для нее все еще представляет интерес. Сегодня она подала патентную заявку на регистрацию новой технологии навигации для робомобилей.

Apple

Система, разрабатываемая Apple, носит название «Автономная система навигации», и после релиза перед этим словосочетанием почти наверняка можно будет увидеть литеру «i». С точки зрения именно техники в новой разработке Apple нет ничего нового – система навигации основывается на картах местности и на показаниях встроенных в автомобиль датчиков, а все это мы уже не раз видели. Разница лишь в том, что продукция других фирм требует использования регулярно обновляемых карт, тогда как идея Apple от этого не зависит: яблочный программно-аппаратный комплекс сможет самостоятельно формировать модель пространства, тем самым автоматически обновляя свои карты.

Для получения сведений о местности технология Apple опирается на лидары, радары, камеры, датчики дождя, ветра и температуры, а также на сигналы GPS и на инфракрасные датчики, словом, на все, на что только можно. Остается лишь надеяться, что в качестве карт не будут использоваться Apple Maps, ведь они известны своим низким качеством и плохой достоверностью.

Максим Мишенев, MobileDevice


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