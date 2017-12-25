Ученые опровергли происхождение Луны в результате столкновения с Землей

luna

Астрономы Парижского института геофизики выяснили, что существующая гипотеза о происхождении Луны, согласно которой последняя образовалась в результате столкновения Земли с планетой Тейей величиной с Марс, не может объяснить минеральный состав спутника. Компьютерная модель показала, что планета-странник должна была быть гораздо меньше.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Daily Mail.

Исследователи провели более двух миллиардов симуляций столкновения Земли и Тейи. Они обнаружили, что, если масса планеты-странника составляет больше 15 процентов массы нашей планеты, то земная мантия содержала бы больше никеля и кобальта, чем в настоящее время.

Согласно другой версии, предложенной учеными Юго-западного института штата Колорадо, после столкновения молодая Земля подвергалась многочисленным ударам небольших космических тел. Такая бомбардировка, называемая поздней аккрецией, изменила содержание химических веществ в планете, обогатив ее ядро золотом, серебром и платиной. Новая гипотеза объясняет происхождение аномалий в минеральном составе древних пород.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Ученые нашли вирус, который может стать основой лекарств против ВИЧУченые нашли вирус, который может стать основой лекарств против ВИЧ
Ученые придумали, чем заменить электрофонариУченые придумали, чем заменить электрофонари
Без мирового океана: Ученые показали один из вариантов будущего Земли (ВИДЕО)Без мирового океана: Ученые показали один из вариантов будущего Земли (ВИДЕО)
Светлячки в пещерах Австралии создают симуляцию космического пространства (ФОТО)Светлячки в пещерах Австралии создают симуляцию космического пространства (ФОТО)
Ученые рассказали, когда людям станет доступна генная терапияУченые рассказали, когда людям станет доступна генная терапия
Блок рекламы


Похожие новости
Млечный путь состоит из бриллиантов, – ученыеМлечный путь состоит из бриллиантов, – ученые
Китайские ученые: искусственный интеллект учит детей лучше, чем репетиторыКитайские ученые: искусственный интеллект учит детей лучше, чем репетиторы
Ученые создали искусственный интеллект, который может распознавать обман в судеУченые создали искусственный интеллект, который может распознавать обман в суде
Ученые узнали, переживаем ли мы боль, когда умираемУченые узнали, переживаем ли мы боль, когда умираем
Ученые рассказали, что пребывание детей у компьютера не всегда вредноУченые рассказали, что пребывание детей у компьютера не всегда вредно
Ученые окончательно выяснили, почему на Марсе нет жизниУченые окончательно выяснили, почему на Марсе нет жизни
Ученые сумели изучить необычную орбиту близкой к Земле «хвостатой» экзопланетыУченые сумели изучить необычную орбиту близкой к Земле «хвостатой» экзопланеты
Ученые рассказали, когда людям станет доступна генная терапияУченые рассказали, когда людям станет доступна генная терапия
Ученые придумали, чем заменить электрофонариУченые придумали, чем заменить электрофонари
Ученые выдвинули еще одну версию того, почему погибли динозаврыУченые выдвинули еще одну версию того, почему погибли динозавры
Последние новости
Подгружаем последние новости