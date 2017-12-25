Первый космонавт, летавший в открытом космосе, умер в возрасте 80 лет
Первый космонавт, летавший в открытом космосе, скончался в прошедший четверг. Ему было восемьдесят лет.
По данным НАСА, капитан Брюс МакКэндлесс умер в своем доме в Калифорнии по нераскрытым пока причинам.
Бывший космонавт был специалистом по полетам в миссиях STS-41B и STS-31 Space Shuttle в 1984 и 1990 годах. Он – первый человек, использующий Man Manayvering Unit (MMU). МакКэндлесс летал без троса.
Мужчина родился восьмого июня 1937 года в Бостоне, штат Массачусетс. Он получил степень бакалавра в ВМА США в 1958 году и степень магистра в Стэнфордском университете в 1965 году.
Он был одним из девятнадцати астронавтов, которых отобрало НАСА, и выступал в качестве миссионерского контроля для миссии «Аполлон-11».
В 1984 году МакКэндлесс сделал свой выход в открытый космос, в котором он использовал блок рулевого управления MMU для маневрирования из грузового отсека Shuttle. Он летал по параллельной траектории с помощью космического корабля.
Впоследствии мужчина продолжил помогать развертывать космический телескоп Хаббла в 1990 году. Он записал в общей сложности более 312 часов в космосе.
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25.12.2017 07:45