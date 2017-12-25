Телескоп «Хаббл» сделал удивительный «рождественский» снимок в космосе (ФОТО)
Телескоп «Хаббл» сделал снимок планетарной туманности NGC 6326, которая напоминает рождественский рисунок.
Об этом пишет NASA.
На снимке можно заметить облака газа, подсвеченные расположенной в центре туманности звездой. Планетарная туманность находится на расстоянии около 11 тысяч световых лет от Земли.
Подобные туманности образуются тогда, когда состарившаяся звезда превращается в красного гиганта, сбрасывает свои внешние оболочки и оставляет в их центре белого карлика.
Иногда подобные выбросы приводят к появлению симметричных структур, но NGC 6326 отличается необычной асимметрией.
Напомним, ранее сообщалось, что "Хаббл" сделал уникальные фото слияния двух галактик в космосе.
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