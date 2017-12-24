Крокодилы очень пострадают от глобального потепления

Крокодилы очень пострадают от глобального потепления

Ученые продолжают делать прогнозы насчет глобального потепления, которое уже никто не отрицает. Недавно они провели исследования, которые доказывают, что крокодилы очень болезненно воспримут температурные изменения. Это может сильно повлиять на их популяцию, вплоть до исчезновения, информирует supreme2.ru.

Специалисты отмечают, что, как оказалось, эмбрионы крокодилов не могут «замирать», ожидая благоприятных условий для развития. У многих земноводных, в том числе и у черепах, это есть, но у крокодилов нет. Таким образом, эти животные могут серьезно пострадать, если благоприятных условий долго не будет. Повышение или понижение температуры, изменение количества осадков и другое — все это может помешать крокодилам размножаться. Это серьезно изменит состояние экосистем. В частности, в Австралии эти земноводные являются почти самыми главными хищниками. Если они исчезнут, то очень многое в природе данного региона поменяется. Также нехорошо ситуация скажется на австралийском сельском хозяйстве и туризме, которые во многом связаны с крокодилами.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Ученые нашли вирус, который может стать основой лекарств против ВИЧУченые нашли вирус, который может стать основой лекарств против ВИЧ
Ученые придумали, чем заменить электрофонариУченые придумали, чем заменить электрофонари
Без мирового океана: Ученые показали один из вариантов будущего Земли (ВИДЕО)Без мирового океана: Ученые показали один из вариантов будущего Земли (ВИДЕО)
Светлячки в пещерах Австралии создают симуляцию космического пространства (ФОТО)Светлячки в пещерах Австралии создают симуляцию космического пространства (ФОТО)
Ученые рассказали, когда людям станет доступна генная терапияУченые рассказали, когда людям станет доступна генная терапия
Блок рекламы


Похожие новости
Ученые выяснили, как очень быстро и качественно улучшить работу мозгаУченые выяснили, как очень быстро и качественно улучшить работу мозга
ВВС США получат очень длинную «руку»ВВС США получат очень длинную «руку»
Из-за глобального потепления возле берегов Австралии начали гибнуть лосось и устрицы - ученыеИз-за глобального потепления возле берегов Австралии начали гибнуть лосось и устрицы - ученые
Ученые считают, что возле самого Солнца есть очень много не открытых звездУченые считают, что возле самого Солнца есть очень много не открытых звезд
Из-за глобального потепления арктические айсберги и нефть переместятся в соседние страны - исследованиеИз-за глобального потепления арктические айсберги и нефть переместятся в соседние страны - исследование
Ученые считают, что человечество может погибнуть совсем не из-за глобального потепленияУченые считают, что человечество может погибнуть совсем не из-за глобального потепления
Из-за глобального потепления люди все чаще страдают от бессонницыИз-за глобального потепления люди все чаще страдают от бессонницы
В результате потепления стрекозы начинают поедать своих сородичей - энтомологиВ результате потепления стрекозы начинают поедать своих сородичей - энтомологи
Антарктида стремительно зеленеет из-за глобального потепления Антарктида стремительно зеленеет из-за глобального потепления
Ученые придумали, как очень экономно фильтровать водуУченые придумали, как очень экономно фильтровать воду
Последние новости
Подгружаем последние новости