Крокодилы очень пострадают от глобального потепления

Ученые продолжают делать прогнозы насчет глобального потепления, которое уже никто не отрицает. Недавно они провели исследования, которые доказывают, что крокодилы очень болезненно воспримут температурные изменения. Это может сильно повлиять на их популяцию, вплоть до исчезновения, информирует supreme2.ru.

Специалисты отмечают, что, как оказалось, эмбрионы крокодилов не могут «замирать», ожидая благоприятных условий для развития. У многих земноводных, в том числе и у черепах, это есть, но у крокодилов нет. Таким образом, эти животные могут серьезно пострадать, если благоприятных условий долго не будет. Повышение или понижение температуры, изменение количества осадков и другое — все это может помешать крокодилам размножаться. Это серьезно изменит состояние экосистем. В частности, в Австралии эти земноводные являются почти самыми главными хищниками. Если они исчезнут, то очень многое в природе данного региона поменяется. Также нехорошо ситуация скажется на австралийском сельском хозяйстве и туризме, которые во многом связаны с крокодилами.