DJI освоит корпоративный сегмент рынка БПЛА

Компания DJI из Китая является лидером на рынке некоммерческих дронов – именно ее квадрокоптеры двигают всю отрасль вперед, и именно ее продукцию чаще всего используют блогеры и даже кинооператоры. Но пришло время двигаться дальше, и DJI решила попробовать свои силы в корпоративном сегменте рынка.



На данный момент DJI удерживает две трети рынка БПЛА для обычных пользователей, а вот бизнес-сегмент ею почти не освоен. Свои новые модели она намерена продвигать в сельском хозяйстве, кино и телевидении, а также в строительной промышленности и среди спасательных бригад, ведь дроны могут облететь место той или иной катастрофы и до нуля снизить риск для жизни самих спасателей. В Китае уже очень часто можно встретить дронов в сельском хозяйстве, и на многих их них уже есть шильдик DJI.



Такие БПЛА чаще всего используются для защиты растений от вредителей и даже от воров, но DJI хочет продвигать свою продукцию на мировом рынке. В начале 2018 года она собирается представить сразу несколько новых коммерческих моделей дронов, приобрести которые в скором будущем можно будет в большинстве стран мира. Про мейнстримный сегмент рынка DJI тоже не забудет, так что в новом году от нее стоит ждать сразу несколько интересных новинок.