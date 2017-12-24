Млечный путь состоит из бриллиантов, – ученые

Наверное, каждый из нас помнит строки песни из детского фильма: «Сокровища вселенной мерцают, словно дышат». Красивая метафора, которая помогает представить детскому сознанию будто вместо звезд по небу рассыпаны драгоценные камни. Взрослому человеку такая мысль вряд ли придет в голову. Однако, последние астрономические исследования дают основания считать, что Млечный путь и в самом деле представляет собой гигантскую сокровищницу.

Угасающие белые карлики могут содержать в своих ядрах значительное количество алмазов, – сообщает znaj.

Галактика Млечный путь представляет собой огромное кладбище алмазов. Такое заявление сделали ученые после многих лет наблюдений и изучения космического пространства. Вселенная заполнена полноценными звездами – огромными газовыми шарами, которые излучают свет, коричневыми и белыми карликами. Последние являются умирающими космическими объектами – они со временем становятся тусклыми и исчезают из поля зрения астрономов.

По мнению ученых, в ядре белого карлика есть алмазы, ведь эта звезда имеет высокую плотность и содержит углерод. Именно эти компоненты являются необходимыми для образования алмаза. Доля белых карликов в общей массе звезд равна десяти процентам, исходя из этого, в Млечном пути достаточно драгоценных камней, чтобы удовлетворить потребность человечества в них на много лет. По словам экспертов, люди смогут добывать алмазы во Вселенной через несколько тысяч лет. Благодаря своей прочности данный минерал широко применяется в различных отраслях.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Ученые нашли вирус, который может стать основой лекарств против ВИЧУченые нашли вирус, который может стать основой лекарств против ВИЧ
Ученые рассказали о звездах, которые считаются самыми необычными и интереснымиУченые рассказали о звездах, которые считаются самыми необычными и интересными
Ученые придумали, чем заменить электрофонариУченые придумали, чем заменить электрофонари
Светлячки в пещерах Австралии создают симуляцию космического пространства (ФОТО)Светлячки в пещерах Австралии создают симуляцию космического пространства (ФОТО)
Без мирового океана: Ученые показали один из вариантов будущего Земли (ВИДЕО)Без мирового океана: Ученые показали один из вариантов будущего Земли (ВИДЕО)
Блок рекламы


Похожие новости
Китайские ученые: искусственный интеллект учит детей лучше, чем репетиторыКитайские ученые: искусственный интеллект учит детей лучше, чем репетиторы
Ученые создали искусственный интеллект, который может распознавать обман в судеУченые создали искусственный интеллект, который может распознавать обман в суде
Ученые узнали, переживаем ли мы боль, когда умираемУченые узнали, переживаем ли мы боль, когда умираем
Ученые рассказали, что пребывание детей у компьютера не всегда вредноУченые рассказали, что пребывание детей у компьютера не всегда вредно
Ученые окончательно выяснили, почему на Марсе нет жизниУченые окончательно выяснили, почему на Марсе нет жизни
Ученые сумели изучить необычную орбиту близкой к Земле «хвостатой» экзопланетыУченые сумели изучить необычную орбиту близкой к Земле «хвостатой» экзопланеты
Ученые рассказали, когда людям станет доступна генная терапияУченые рассказали, когда людям станет доступна генная терапия
Ученые придумали, чем заменить электрофонариУченые придумали, чем заменить электрофонари
Ученые выдвинули еще одну версию того, почему погибли динозаврыУченые выдвинули еще одну версию того, почему погибли динозавры
Ученые нашли вирус, который может стать основой лекарств против ВИЧУченые нашли вирус, который может стать основой лекарств против ВИЧ
Последние новости
Подгружаем последние новости