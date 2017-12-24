Украинский изобретатель победил на конкурсе Robot Launch 2017

Украинский изобретатель победил на конкурсе Robot Launch 2017

В январе 2018 года будут запущены первые тесты одного из экзоскелетов UniExo совместно с китайской компанией, рассказал разработчик Антон Головаченко. Украинский экзоскелет UniExo победил на конкурсе Robot Launch 2017, который проводил швейцарский сайт Robohub.

Об этом в своем Facebook написал разработчик UniExo Антон Головаченко.

“По публичному голосованию UniExo в этом году выиграли с результатом 70,6 %”, – отметил он.

Головаченко добавил, что проект привлек $500 тыс. инвестиций.

По его словам, в январе будут запущены первые тесты одного из экзоскелетов совместно с китайской компанией, имеющей целью проверить аналитический алгоритм для реабилитации.

Разработчик анонсировал несколько новых вариантов экзоскелетов уже в следующем году.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Наука и техника

←+Ctrl+→

Интересные новости
Ученые нашли вирус, который может стать основой лекарств против ВИЧУченые нашли вирус, который может стать основой лекарств против ВИЧ
Ученые рассказали о звездах, которые считаются самыми необычными и интереснымиУченые рассказали о звездах, которые считаются самыми необычными и интересными
Ученые придумали, чем заменить электрофонариУченые придумали, чем заменить электрофонари
Светлячки в пещерах Австралии создают симуляцию космического пространства (ФОТО)Светлячки в пещерах Австралии создают симуляцию космического пространства (ФОТО)
Без мирового океана: Ученые показали один из вариантов будущего Земли (ВИДЕО)Без мирового океана: Ученые показали один из вариантов будущего Земли (ВИДЕО)
Блок рекламы


Похожие новости
Робот львовских разработчиков вошел в ТОП-25 изобретений 2017 годаРобот львовских разработчиков вошел в ТОП-25 изобретений 2017 года
NASA показало, как рождались самые опасные ураганы 2017NASA показало, как рождались самые опасные ураганы 2017
Журнал Time назвал лучшие технические новинки 2017 годаЖурнал Time назвал лучшие технические новинки 2017 года
25 лучших изобретений 2017 года: в списке iPhone Х, Tesla Model 3 и спиннер25 лучших изобретений 2017 года: в списке iPhone Х, Tesla Model 3 и спиннер
За неполный 2017 год больше 1200 домохозяйств в Украине перешли на солнечную электроэнергиюЗа неполный 2017 год больше 1200 домохозяйств в Украине перешли на солнечную электроэнергию
В Киеве стартовал VI фестиваль Sikorsky Challenge 2017В Киеве стартовал VI фестиваль Sikorsky Challenge 2017
Развитие контроллера для дронов от 3D Robotics на базе ArduPilot продолжат в OpenSolo InitiativeРазвитие контроллера для дронов от 3D Robotics на базе ArduPilot продолжат в OpenSolo Initiative
Студентка Киевского университета им. Шевченко представила Украину на международном конкурсе нейронаук в США (фото)Студентка Киевского университета им. Шевченко представила Украину на международном конкурсе нейронаук в США (фото)
Китайские студенты победили в международном бою роботовКитайские студенты победили в международном бою роботов
Солнечный Эклипс 2017? Что вам нужно о нем знатьСолнечный Эклипс 2017? Что вам нужно о нем знать
Последние новости
Подгружаем последние новости