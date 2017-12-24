Украинский изобретатель победил на конкурсе Robot Launch 2017

В январе 2018 года будут запущены первые тесты одного из экзоскелетов UniExo совместно с китайской компанией, рассказал разработчик Антон Головаченко. Украинский экзоскелет UniExo победил на конкурсе Robot Launch 2017, который проводил швейцарский сайт Robohub.

Об этом в своем Facebook написал разработчик UniExo Антон Головаченко.



“По публичному голосованию UniExo в этом году выиграли с результатом 70,6 %”, – отметил он.



Головаченко добавил, что проект привлек $500 тыс. инвестиций.



По его словам, в январе будут запущены первые тесты одного из экзоскелетов совместно с китайской компанией, имеющей целью проверить аналитический алгоритм для реабилитации.

Разработчик анонсировал несколько новых вариантов экзоскелетов уже в следующем году.