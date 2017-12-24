Украинский изобретатель победил на конкурсе Robot Launch 2017
В январе 2018 года будут запущены первые тесты одного из экзоскелетов UniExo совместно с китайской компанией, рассказал разработчик Антон Головаченко. Украинский экзоскелет UniExo победил на конкурсе Robot Launch 2017, который проводил швейцарский сайт Robohub.
Об этом в своем Facebook написал разработчик UniExo Антон Головаченко.
“По публичному голосованию UniExo в этом году выиграли с результатом 70,6 %”, – отметил он.
Головаченко добавил, что проект привлек $500 тыс. инвестиций.
По его словам, в январе будут запущены первые тесты одного из экзоскелетов совместно с китайской компанией, имеющей целью проверить аналитический алгоритм для реабилитации.
Разработчик анонсировал несколько новых вариантов экзоскелетов уже в следующем году.
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Наука и техника
24.12.2017 12:40