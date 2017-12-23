SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с десятью спутниками
Частная американская космическая компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с десятью спутниками связи Iridium Next.
Об этом
Запуск осуществлен с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния. Доставленные на орбиту 10 спутников связи являются четвертым набором из 75 спутников, которые будут запущены для глобального комплекса связи Iridium Next.
Первая ступень ракеты уже использовалась при запуске в июне 2017 года и успешно возвращалась на Землю. В этот раз SpaceX не будет ее восстанавливать.
Между тем пользователи соцсетей распространяют впечатляющие видео полета ракеты.
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Наука и техника
23.12.2017 17:56