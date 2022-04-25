Пентагон расширит учения для украинских военных - Госдеп США

Также министр обороны Ллойд Остин подчеркнул, что США будут продолжать поставлять необходимое вооружение для украинской армии, информирует ZN.ua.

Пентагон расширит учения для украинских военных - Госдеп США
© Владимир Зеленский / Telegram

Пентагон продолжит расширять учения для украинских военных по использованию нового для них оружия, поступающего в рамках западной военной помощи. Об этом говорится в официальном коммюнике Госдепа США по итогам визита государственного секретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина в Киев.

В обращении говорится, что Соединенные Штаты делают все возможное, чтобы как можно быстрее доставить необходимое вооружение украинской армии.

«Министр Остин сообщил, что в рамках нашей продолжающейся помощи Министерство обороны расширит военные учения для украинских военнослужащих в регионе с определенными видами вооружения, которые сейчас предоставляются. Он отметил усилия США по ускорению доставки оружия, которое сейчас поступает в течение дня после объявления. Он подчеркнул, что США вместе с союзниками и партнерами продолжат координировать поставки дополнительного тяжелого вооружения, боеприпасов и запчастей из других стран», - отмечается в обращении.


Александр Кричковский, ZN.ua

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