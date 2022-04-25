Пентагон расширит учения для украинских военных - Госдеп США
Также министр обороны Ллойд Остин подчеркнул, что США будут продолжать поставлять необходимое вооружение для украинской армии, информирует
Пентагон продолжит расширять учения для украинских военных по использованию нового для них оружия, поступающего в рамках западной военной помощи. Об этом говорится в
В обращении говорится, что Соединенные Штаты делают все возможное, чтобы как можно быстрее доставить необходимое вооружение украинской армии.
«Министр Остин сообщил, что в рамках нашей продолжающейся помощи Министерство обороны расширит военные учения для украинских военнослужащих в регионе с определенными видами вооружения, которые сейчас предоставляются. Он отметил усилия США по ускорению доставки оружия, которое сейчас поступает в течение дня после объявления. Он подчеркнул, что США вместе с союзниками и партнерами продолжат координировать поставки дополнительного тяжелого вооружения, боеприпасов и запчастей из других стран», - отмечается в обращении.