Пентагон расширит учения для украинских военных - Госдеп США

Пентагон продолжит расширять учения для украинских военных по использованию нового для них оружия, поступающего в рамках западной военной помощи. Об этом говорится в официальном коммюнике Госдепа США по итогам визита государственного секретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина в Киев .

В обращении говорится, что Соединенные Штаты делают все возможное, чтобы как можно быстрее доставить необходимое вооружение украинской армии.