Оккупанты освободили из плена руководителей громад в Запорожской области

Глав Новоуспеновской и Кирилловской громад в Запорожской области – Ивана Сеника и Ивана Малеева – оккупанты освободили из плена. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Указано, что глава Новоуспеновской сельской рады Иван Сеник враг захватил 13 апреля за патриотическую позицию и отданную работу в интересах громады, даже в условиях оккупации.

В то же время главу Кирилловской поселковой рады Ивана Малеева похитилисо своего рабочего места 17 апреля после того, как отклонил ультиматум оккупантов по сотрудничеству.

«8 украинских мэров продолжают находиться в плену у орков. Их судьба остается неизвестной», – добавил Кличко.