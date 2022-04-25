В Ровенской области три вражеских ракеты попали в железнодорожную инфраструктуру
Повреждены окна и крыши около 20 близлежащих домов.
В Ровенской области три вражеских ракеты попали в железнодорожную инфраструктуру в Здолбуновском районе.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Коваль.
“Выехал на место происшествия. Жертв нет. Один работник имеет легкое повреждение», – отметил он.
По словам Коваля, повреждены окна и крыши около 20 близлежащих домов.
Нанесенный ущерб оценивается, а с жителями работают психологи.
Движение пассажирских поездов возобновлено. Продолжаются работы по преодолению последствий.
«В очередной раз призываю жителей Ровенской области не распространять видео или фото поврежденных объектов. Не корректируйте действия врага», – сказал глава ОВА.
Напомним, сегодня около 08:30 в результате ракетного удара произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции "Красное" во Львовской области.