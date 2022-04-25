Повреждены окна и крыши около 20 близлежащих домов.

В Ровенской области три вражеских ракеты попали в железнодорожную инфраструктуру в Здолбуновском районе.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Коваль.

“Выехал на место происшествия. Жертв нет. Один работник имеет легкое повреждение», – отметил он.

По словам Коваля, повреждены окна и крыши около 20 близлежащих домов.

Нанесенный ущерб оценивается, а с жителями работают психологи.

Движение пассажирских поездов возобновлено. Продолжаются работы по преодолению последствий.

«В очередной раз призываю жителей Ровенской области не распространять видео или фото поврежденных объектов. Не корректируйте действия врага», – сказал глава ОВА.

Напомним, сегодня около 08:30 в результате ракетного удара произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции "Красное" во Львовской области.