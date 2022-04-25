Войска РФ хотят захватить юг Украины до 9 мая

Граждане РоSSии уже перестали верить пропаганде Кремля, поэтому Путин хочет к 9 маю захватить юг Украины, чтобы отрапортовать о "победе". Такого мнения придерживается известный болгарский журналист Христо Грозев.

По его словам, еще недавно россияне верили кремлевской пропаганде. Однако, в последнее время они стали более критично относится к тому, например, что им говорят по телевидению. Многие "прозрели" после того, как в Черном море затонул крейсер "Москва", в который попали украинские ракеты.

Поэтому Путин хочет показать россиянам "победу" оккупационных войск в Украине. По мнению Грозева, такой "победой" может стать захват населенных пунктов на юге Украины, например, Одессы. Болгарский журналист не исключает, что в случае отсутствия реальных побед роSSийское командование может пойти на террористический акт против Украины.

Напомним, роSSийские оккупационные войска вторглись в Украину 24 февраля. Они пытались захватить Киев и Харьков, но были отброшены. Сейчас роSSийские оккупанты пытаются захватить полностью Донецкую и Луганскую области, а также выйти к административной границе между Херсонской и Николаевской областями. ВСУ ведут оборонительные бои.

Напомним, ранее украинцам рассказали, что будет с ценами на продукты питания после войны.