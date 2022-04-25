Украина сможет открыть второй фронт: названы сроки самых важных боев во "второй фазе"

разбитая техника оккупантов

Даже если битва за Мариуполь будет проиграна украинскими защитниками, это не будет конечным результатом.

Такое мнение в эфире единого телемарафона высказал журналист-расследователь и руководитель проекта Bellingcat Христо Грозев.

По его словам, Украине необходимо время, чтобы обеспечить своих бойцов необходимым оружием. Именно его отсутствие, а не отсутствие армии или мотивации, замедляет процесс освобождения города.

Мариуполь, война

«Каждая неделя работает в вашу пользу, поэтому то, что было невозможно неделю назад, будет возможно через 2-3 недели», - пояснил Грозев, добавив, что уже 19 стран предоставляют Украине высокотехнологическое оружие.

Также Грозев не исключил провала РоSSии во "второй фазе" войны.

«Если в ближайшие недели нет изменения возле Изюма, Горловки и так далее в сторону завоевания с роSSийской стороны новых территорий. Или если они только минимальные, не значительные, то это реально является провалом второй фазы войны. Как называет ее россия», - пояснил Грозев.

роSSийская техника, враг, война, танк

По его словам, в таком случае через две-три недели начнется прорыв роSSийских войск назад – в обратном направлении.

"Это даст возможность вам открыть второй фронт… Поэтому русские войска должны будут отойти. Думаю, самое важное будет происходить через две-три недели, а не в ближайшие дни", – предположил Грозев.


Катерина Петренко, politeka.net

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