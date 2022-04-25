Оккупанты создали в Мариуполе "безопасную" зону и обещают там расселять горожан

РоSSийские оккупанты делают вид, что создали в окруженном Мариуполе безопасную зону для жизни и призывают туда возвращаться мариупольцев, выехавших в разные регионы Украины. Об этом 25 апреля в Telegram сообщил заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его информации, оккупанты всячески пытаются делать вид, будто жизнь при них нормализовалась. На Пасху в двух храмах УПЦ Московского патриархата провели богослужение, в одном из них даже принял участие главарь боевиков так называемой "ДНР" Денис Пушилин.

“Оккупанты объявили о создании зоны безопасного компактного расселения в Мариуполе. По их информации, в Приморском районе Мариуполя в районе моряков в уцелевших частных домах будут расселять мариупольцев, покинувших город из-за потери жилья и временно проживающих на побережье. Расселение будет проходить по принципу общежития, когда в одно здание будут одновременно расселять 5-6 семей. Активно обзванивают жителей, в т.ч. тех, что выехали в Запорожье и в другие регионы Украины с предложением/требованием вернуться”, – написал Петр Андрющенко.

По его словам, в этот процесс привлекли одного из сотрудников спасательных служб, но до сих пор устанавливается его роль и наличие принуждения к сотрудничеству.

Также в Мариуполе начала работу так называемая "милиция" оккупантов. Бывших сотрудников полиции обязывают явиться на службу.