Ракетный удар по Жмеринке и Казатину: погибли пять человек и 18 ранены

Управление СБУ в Винницкой области открыло уголовное производство, информирует ZN.ua.

Ракетный удар по Жмеринке и Казатину: погибли пять человек и 18 ранены
© Слово і діло

Винницкая областная прокуратура сообщает, что в результате ракетного удара РФ по Жмеринке и Казятину Винницкой области погибли пять человек и 18 получили ранения.

По указанному факту следователями УСБУ в Винницкой области начаты уголовные производства (ч. 3 ст. 110 УК Украины – умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям).

На месте происшествий работают следователи, прокуроры и другие ведомственные службы. Информация уточняется.

Утром 25 апреля войска РФ совершили ракетные обстрелы объектов транспортной инфраструктуры Винницкой области.


Анна Конюченко, ZN.ua

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