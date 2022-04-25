Ракетный удар по Жмеринке и Казатину: погибли пять человек и 18 ранены

Винницкая областная прокуратура сообщает , что в результате ракетного удара РФ по Жмеринке и Казятину Винницкой области погибли пять человек и 18 получили ранения.

По указанному факту следователями УСБУ в Винницкой области начаты уголовные производства (ч. 3 ст. 110 УК Украины – умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям).

На месте происшествий работают следователи, прокуроры и другие ведомственные службы. Информация уточняется.