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2022-04-25
Ракетный удар по Жмеринке и Казатину: погибли пять человек и 18 ранены
Управление СБУ в Винницкой области открыло уголовное производство, информирует
© Слово і діло
Винницкая областная прокуратура
По указанному факту следователями УСБУ в Винницкой области начаты уголовные производства (ч. 3 ст. 110 УК Украины – умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям).
На месте происшествий работают следователи, прокуроры и другие ведомственные службы. Информация уточняется.
Утром 25 апреля войска РФ совершили ракетные обстрелы объектов транспортной инфраструктуры Винницкой области.
Анна Конюченко, ZN.ua