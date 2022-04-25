Украинское сафари продолжается: ВСУ расквитались с роSSийскими захватчиками, фото

Украинские военные продолжают уменьшать ряды оккупационных войск, которые пришли на наши земли убивать, грабить и насиловать.

Украинские защитники ликвидировали очередных оккупантов, посягающих на территориальную целостность и суверенитет Украины. Об этом сообщили в Facebook "СтратКом ВСУ" и показали документы ликвидированных рашистов.

Там уточнили, что с роSSийскими захватчиками расквитались бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

""Украинское сафари 2.0" продолжается. На этот раз молодых людей выдала их оккупантская (свинособачая) внешность. Угрозу они уже не составляют", – сообщили украинские защитники.

Кроме того, накануне, 24 апреля, на южных рубежах Украины ВСУ ликвидировали 73 роSSийских оккупантов. Уточняется, что еще во время боестолкновений было уничтожено семь единиц вражеской военной техники.