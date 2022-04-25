Украинское сафари продолжается: ВСУ расквитались с роSSийскими захватчиками, фото

украинские военные, бойцы ВСУ

Украинские военные продолжают уменьшать ряды оккупационных войск, которые пришли на наши земли убивать, грабить и насиловать.

Украинские защитники ликвидировали очередных оккупантов, посягающих на территориальную целостность и суверенитет Украины. Об этом сообщили в Facebook "СтратКом ВСУ" и показали документы ликвидированных рашистов.

Там уточнили, что с роSSийскими захватчиками расквитались бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

""Украинское сафари 2.0" продолжается. На этот раз молодых людей выдала их оккупантская (свинособачая) внешность. Угрозу они уже не составляют", – сообщили украинские защитники.

Кроме того, накануне, 24 апреля, на южных рубежах Украины ВСУ ликвидировали 73 роSSийских оккупантов. Уточняется, что еще во время боестолкновений было уничтожено семь единиц вражеской военной техники.


Александра Павленко, politeka.net

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