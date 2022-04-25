Запрет УПЦ МП во время войны может расколоть общество, – Стефанчук

Он уточнил, что вопросы обсуждались в рамках политических фракций и групп.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о запрете УПЦ МП в Украине не будет рассматриваться во время войны из-за угрозы раскола в обществе.

Об этом Стефанчук заявил в интервью "РБК-Украина".

"Мы долгое время обсуждали этот вопрос в рамках наших политических фракций и групп и договорились так: во время войны мы не имеем права принимать ни один закон, который раскалывает украинское общество. Любой закон, который вносится в Верховную Раду и раскалывает общество, дает толчок к появлению или активизации внутренних коллаборантов в государстве. Это нельзя допустить, потому что украинская нация должна быть единой. Будем разбираться со всеми после победы", - сказал Стефанчук.

Напомним, что УПЦ МП просила власти разрешить богослужение в Пасхальную ночь, несмотря на то, что РФ фактически "анонсировала" обстрелы храмов.

Также прокуратура Житомирской области направила в суд обвинительный акт против настоятеля церкви УПЦ МП в Новограде-Волынском районе. По данным следствия, он публично призвал к поддержке роSSийского вторжения в Украину.

17 апреля бывшие священники УПЦ МП, принявшие участие в Объединительном соборе 2018 года и присоединившиеся к ПЦУ, обратились к патриотически настроенным священникам Московского патриархата и призвали их объединиться с Православной церковью Украины.