"Не будет мира на навязанных условиях": Олаф Шольц рассказал, каким видит окончание войны в Украине

Олаф Шольц

Олаф Шольц рассказал, об окончании войны, установлении мира, санкциях против рф и гарантиях безопасности для Украины.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в интервью журналистам Der Spiegel рассказал о том, каким видит мирное соглашение между Украиной и россией, а также о том, что Германия готова стать страной-гарантом безопасности для Украины. Об этом пишет "Европейская правда".

Главные вопросы и ответы из интервью Шольца:

– Вы общались с Путиным. Сложилось ли у вас впечатление, что он может использовать ядерное оружие?

– РоSSия сталкивается с чрезвычайными трудностями – санкции наносят огромный ущерб роSSийской экономике; пропаганда уже не способна скрыть серию военных поражений. Замораживание войны без подписания мирного соглашения не освободит россию от санкций. Потому Путин находится под огромным давлением.

Олаф Шольц

– Какая ваша главная цель? Чтобы Украина выиграла войну? Чтобы война закончилась как можно быстрее? Или Германию это максимально не задело?

– Должно быть перемирие, и РоSSия должна увести войска. Должно быть мирное соглашение, которое позволит Украине защитить себя в будущем. А мы вооружим украинцев, чтобы их безопасность была гарантирована. И мы остаемся готовы стать государством-гарантом. Не будет "мира на навязанных условиях", как себе представлял Путин.

– Как может выглядеть мирное соглашение?

– Условия мирного соглашения сформулирует Украина, никто не может этого делать за них. Это было бы некорректно.

Олаф Шольц


Галина Струс, politeka.net

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