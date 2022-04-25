"Мы на своей земле!": украинские защитники продолжают давать достойный отпор роSSийским оккупантам

Урон рашистам нанес артдивизион бригады имени генерал-хорунжого Романа Дашкевича.

Вооруженные силы Украины уничтожили очередную вражескую технику в Донецком направлении. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

В частности, украинские защитники уничтожили батарею 2С5 "Гиацинт-С" в количестве 6 самоходных артиллерийских установок, 2 установки реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", а также колонну танков.

Отмечается, что подразделение артдивизиона бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича ведет оборонительные бои на Донецком направлении и ежедневно уничтожает роSSийские захватчики.

"Мы на своей земле! Позади - наши семьи, дома! Надо гнать супостата из Украины!" - подчеркивают защитники и защитницы.