Байден хочет назначить на должность посла США в Украине Бриджит Бринк
Бринк является послом США в Словакии.
Сегодня президент США Джо Байден объявил о своем намерении назначить на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла в Украине Бриджит Бринк.
Об этом говорится на сайте Белого дома.
Бринк является послом США в Словацкой Республике. До этого она работала старшим советником и заместителем помощника госсекретаря Бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента США. Она курировала вопросы, связанные с Восточной Европой и Кавказом.
Она также работала заместителем главы миссии в посольствах США в Ташкенте и Тбилиси.
Бринк провела свою двадцатипятилетнюю карьеру на дипломатической службе, сосредоточившись на продвижении политики США в Европе и Евразии.
“Родом из Мичигана, Бринк является лауреатом многочисленных наград за проделанную работу. Она имеет степень магистра международных отношений и политической теории Лондонской школы экономики и политических наук, а также степень бакалавра политических наук колледжа Кенион. Она говорит по-русски и изучала словацкий, сербский, грузинский и французский языки”, – говорится в сообщении.
Напомним, должность американского посла вакантна с мая 2019 года, когда Трамп уволил с этой должности Мари Йованович, которая позже свидетельствовала по делу об импичменте президента США.
Вчера в Конгрессе США призвали возобновить дипломатическую работу в Украине. С таким заявлением выступила конгрессвумен от Республиканской партии Виктория Спартц.
США и другие страны эвакуировали своих дипломатов, посольства и консульства из Киева за несколько дней до вторжения РоSSии в Украину, переместив их во Львов. Вскоре этих чиновников перевезли в Польшу.