Байден хочет назначить на должность посла США в Украине Бриджит Бринк

Сегодня президент США Джо Байден объявил о своем намерении назначить на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла в Украине Бриджит Бринк.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

Бринк является послом США в Словацкой Республике. До этого она работала старшим советником и заместителем помощника госсекретаря Бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента США . Она курировала вопросы, связанные с Восточной Европой и Кавказом.

Она также работала заместителем главы миссии в посольствах США в Ташкенте и Тбилиси.

Бринк провела свою двадцатипятилетнюю карьеру на дипломатической службе, сосредоточившись на продвижении политики США в Европе и Евразии.

“Родом из Мичигана, Бринк является лауреатом многочисленных наград за проделанную работу. Она имеет степень магистра международных отношений и политической теории Лондонской школы экономики и политических наук, а также степень бакалавра политических наук колледжа Кенион. Она говорит по-русски и изучала словацкий, сербский, грузинский и французский языки”, – говорится в сообщении.

Напомним, должность американского посла вакантна с мая 2019 года, когда Трамп уволил с этой должности Мари Йованович, которая позже свидетельствовала по делу об импичменте президента США .

Вчера в Конгрессе США призвали возобновить дипломатическую работу в Украине. С таким заявлением выступила конгрессвумен от Республиканской партии Виктория Спартц.