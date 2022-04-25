О гуманитарных коридорах с "Азовстали" договоренностей нет, - Верещук

Коридор, анонсированный в одностороннем порядке, не обеспечивает безопасность.

О гуманитарных коридорах с "Азовстали" договоренностей нет, - Верещук
Фото: ОПУ

РоSSия в очередной раз заявила о якобы существовании коридора для выхода гражданских лиц из Азовстали в Мариуполе. Этому можно было бы верить, если бы россияне много раз до этого не срывали гуманитарные коридоры.

Об этом в Телеграмм заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Я знаю, что говорю, потому что по поручению Президента лично веду такие переговоры и занимаюсь организацией гуманитарных коридоров. Важно понимать, что гуманитарный коридор открывается по договоренности двух сторон. Коридор, анонсированный в одностороннем порядке, не обеспечивает безопасность, и потому, собственно, и не является гуманитарным коридором. Итак, официально и публично заявляю: о гуманитарных коридорах из Азовстали на сегодняшний день, к сожалению, договоренностей нет", - сказала Верещук.

Поэтому, по ее словам, Украина обратилась к генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу с просьбой выступить инициатором и гарантом гуманитарного коридора из Азовстали для гражданских лиц.

"В частности, мы просим, чтобы в гуманитарной колонне присутствовали представители ООН и Международного Комитета Красного Креста. Надеемся на результативность переговоров генсека ООН с роSSийскими представителями", – добавила Верещук.

Напомним, что, по данным украинской разведки, россияне могут применить химическое оружие против людей, находящихся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Согласно последним данным, во избежание потерь среди вооруженных сил РоSSии враг может устроить так называемое выкуривание украинских защитников и мирного населения с предприятия.

Также 25 апреля роSSийские оккупанты обстреляли эвакуационный автобус, который двигался к Рубежному в Луганской области.

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