США верят, что Украина может победить в войне против РоSSии – Ллойд Остин

Соединенные Штаты Америки верят, что Украина может выиграть войну против РоSSии с "правильным оборудованием и соответствующей поддержкой". Такое заявление в понедельник, 25 февраля, в Польше сделал министр обороны США Ллойд Остин, пишет CNN .

"С точки зрения их способности побеждать первый шаг к победе — это вера в то, что ты можешь победить. Поэтому они верят, что мы можем победить. Мы, что мы – они — можем победить, если у них будет соответствующее оборудование, правильная поддержка, и мы будем делать все возможное и продолжать делать все, что в наших силах”, – сказал Остин журналистам.