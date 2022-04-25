США верят, что Украина может победить в войне против РоSSии – Ллойд Остин
Условием победы Украины американцы называют "правильное оборудование и соответствующую поддержку"
Соединенные Штаты Америки верят, что Украина может выиграть войну против РоSSии с "правильным оборудованием и соответствующей поддержкой". Такое заявление в понедельник, 25 февраля, в Польше сделал министр обороны США Ллойд Остин, пишет
"С точки зрения их способности побеждать первый шаг к победе — это вера в то, что ты можешь победить. Поэтому они верят, что мы можем победить. Мы, что мы – они — можем победить, если у них будет соответствующее оборудование, правильная поддержка, и мы будем делать все возможное и продолжать делать все, что в наших силах”, – сказал Остин журналистам.
Интересно, что место, в котором прошел этот брифинг, в целях безопасности скрыто. Это заявление министр сделал после визита в Киев, состоявшегося 24 апреля. Вместе с Ллойдом Остином Киев посетил и госсекретарь США Энтони Блинкен. Они провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.