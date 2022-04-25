"Мало кто знает": Алексей Арестович рассказал, почему в Киеве до сих пор опасно
До сих пор в правительственном квартале находят растяжки и не только.
Об этом в эфире Фейгин Live сообщил советник главы ОП Алексей Арестович.
«Мало ж кто знает, но я расскажу – до сих пор в правительственном квартале находят заминированные машины, растяжки, следы всяких нехороших людей, которые хотят там где-нибудь проникнуть. То есть это каждый день, до сих пор, сейчас", - пояснил Арестович.
Арестович заверил, что столица остается небезопасной.
«Многие думают, что Киев безопасен, а самое безопасное место – это Печерск, – это не так. О том, что делает государственная служба охраны – это нужно будет свои тома написать», - рассказал советник главы ОП.
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"...Вот почему мы в очередной раз просим вас быть внимательными и осторожными и не трогать неизвестные вещи и предметы", - подчеркнули правоохранители.