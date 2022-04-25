В Харьковской области сбили Су-34 оккупантов

В Харьковской области украинские военные уничтожили еще один самолет роSSийских оккупантов.

Об этом сообщает Воздушное командование "Восток".

"По предварительным данным противовоздушная оборона Воздушных Сил обезвредила всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34. Бьем оккупанта! Держим строй!" – говорится в сообщении.

Напомним, что роSSийские оккупанты уже потеряли в Украине почти 22 тыс. личного состава, 181 самолет и 154 вертолета.

24 апреля в Донецкой и Луганской областях украинские защитники уничтожили три роSSийских беспилотника "Орлан-10".