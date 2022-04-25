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2022-04-25
В Харьковской области сбили Су-34 оккупантов
Уничтожен двухместный истребитель-бомбардировщик.
Фото: Повітряне командування "Схід"
В Харьковской области украинские военные уничтожили еще один самолет роSSийских оккупантов.
Об этом сообщает Воздушное командование "Восток".
"По предварительным данным противовоздушная оборона Воздушных Сил обезвредила всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34. Бьем оккупанта! Держим строй!" – говорится в сообщении.
Напомним, что роSSийские оккупанты уже потеряли в Украине почти 22 тыс. личного состава, 181 самолет и 154 вертолета.
24 апреля в Донецкой и Луганской областях украинские защитники уничтожили три роSSийских беспилотника "Орлан-10".