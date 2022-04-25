Армия РФ может применить химоружие на "Азовстали" – ГУР

РоSSийские военные могут нанести бомбово-ракетные удары артиллерийскими и авиационными боеприпасами с ядовитыми веществами, информирует ZN.ua.

Армия РФ может применить химоружие на
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РоSSия не отказалась от планов применения химического оружия против украинских военных и мирного населения на территории завода "Азовсталь", сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Facebook.

"Против людей, находящихся на территории завода "Азовсталь", может быть применено химическое оружие. Согласно последним данным для того, чтобы избежать потерь среди военнослужащих ВС РФ, может быть осуществлено так называемое "выкуривание" украинских защитников и мирного населения из помещений предприятия ", – говорится в сообщении.

РФ планирует осуществить бомбово-ракетные удары артиллерийскими и авиационными боеприпасами – носителями боевых ядовитых веществ. Параллельно роSSийским подразделениям «войск радиационной, химической и биологической защиты» будут применяться аэрозоли с химическим оружием.


Анна Конюченко, ZN.ua

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