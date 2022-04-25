Армия РФ может применить химоружие на "Азовстали" – ГУР

РоSSия не отказалась от планов применения химического оружия против украинских военных и мирного населения на территории завода "Азовсталь", сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Facebook.

"Против людей, находящихся на территории завода "Азовсталь", может быть применено химическое оружие. Согласно последним данным для того, чтобы избежать потерь среди военнослужащих ВС РФ , может быть осуществлено так называемое "выкуривание" украинских защитников и мирного населения из помещений предприятия ", – говорится в сообщении.

РФ планирует осуществить бомбово-ракетные удары артиллерийскими и авиационными боеприпасами – носителями боевых ядовитых веществ. Параллельно роSSийским подразделениям «войск радиационной, химической и биологической защиты» будут применяться аэрозоли с химическим оружием.