"Помогите, мы хотим жить": защитники Мариуполя показали, как живут заблокированные мирные жители

"Помогите, мы хотим жить": защитники Мариуполя показали, как живут заблокированные мирные жители

Среди них много детей, которые постоянно просят помощи – они не могут погулять на улице, не могут нормально есть, у малышей нет памперсов и других необходимых вещей.

Бойцы полка «Азов» в Мариуполе показали, как живут мирные жители в подвалах на территории завода «Азовстали». Соответствующее видео опубликовано в Youtube-канале AZOV media «Забытые миром, но не «Азовом» часть вторая».

Женщины и дети уже около двух месяцев не выходят на улицу, и совершенно не понимают от чего их пришла спасать армия рф.

Мариупольцы рассказали, что лишились всего: дома, работы, больниц, дорог. Город полностью уничтожен.

Люди не знают, сколько еще протянут в таких условиях – без еды, воды, свежего воздуха и под постоянными бомбардировками, и называют себя «забытыми миром». Среди них много детей, которые постоянно просят помощи – они не могут погулять на улице, не могут нормально есть, у малышей нет памперсов и других необходимых вещей.

«Мы хотим жить. Мы хотим жить в своем городе, в своей стране. Мы хотим жить нормально, спокойно. Нам надоели эти постоянные бомбардировки, эти авиаудары по нашей земле. Сколько это будет продолжаться. От кого нас здесь спасают? Я не понимаю. Помогите нам! Остановите агрессию рф против моей страны», – говорит местная жительница.


Александра Павленко, politeka.net

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