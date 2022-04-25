У армии РоSSии уже нет необходимых сил для успешного масштабного наступления на востоке Украины. Интеллектуальная составляющая, включающая в себя стратегическое, тактическое и логистическое планирование, тоже имеет многочисленные дефекты, которые будут ощутимо влиять на роSSийские операции на Донбассе.

Такой вывод, как пишет немецкое издание Focus , сделал бывший генерал Вооруженных сил Австралии Мик Райан. По его мнению, армии РоSSии не хватает всего: структурированных штабов, хорошо тренированных солдат и функциональной системы командования и контроля. И все это подрывает роSSийское наступление на украинском востоке.

Вдобавок, роSSийские операции не подкреплены адекватной логистической поддержкой войск на передовой. Более того, Москва так и не смогла объединить свои наземные и воздушные операции. Некоторые эксперты подметили, что на Донбасс отправились дополнительные логистические отряды. А роSSийских воздушных ударов стало больше. Но, по словам Райана, всего этого недостаточно для достижения краткосрочного прогресса.