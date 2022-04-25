Focus: Для битвы за Донбасс у РоSSии уже слишком мало сил

Австралийский генерал указывает на отсутствие у роSSийской армии нужного количества солдат, а также на многочисленные грубые ошибки на поле битвы, информирует ZN.ua.

У армии РоSSии уже нет необходимых сил для успешного масштабного наступления на востоке Украины. Интеллектуальная составляющая, включающая в себя стратегическое, тактическое и логистическое планирование, тоже имеет многочисленные дефекты, которые будут ощутимо влиять на роSSийские операции на Донбассе.

Такой вывод, как пишет немецкое издание Focus, сделал бывший генерал Вооруженных сил Австралии Мик Райан. По его мнению, армии РоSSии не хватает всего: структурированных штабов, хорошо тренированных солдат и функциональной системы командования и контроля. И все это подрывает роSSийское наступление на украинском востоке.

Вдобавок, роSSийские операции не подкреплены адекватной логистической поддержкой войск на передовой. Более того, Москва так и не смогла объединить свои наземные и воздушные операции. Некоторые эксперты подметили, что на Донбасс отправились дополнительные логистические отряды. А роSSийских воздушных ударов стало больше. Но, по словам Райана, всего этого недостаточно для достижения краткосрочного прогресса.


Лесь Димань, ZN.ua

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