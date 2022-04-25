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2022-04-25
РоSSийские войска обстреляли автобус с эвакуированными в Луганской области
На не оккупированной части Луганской области по-прежнему остаются более 60 тысяч населения, информирует
© Ратушняк Александр / УНІАН
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что в понедельник, 25 апреля, на подъезде к Рубежному роSSийские оккупанты открыли огонь по автобусу.
Никто не пострадал.
"Эвакуация. 12 северодончан направляются в безопасные города. До Рубежного автобус не доехал из-за обстрелов", - говорится в сообщении.
По его словам, все меньше людей готово эвакуироваться с территории свободной Луганской области.
"Попасная и Рубежное наоборот - хотели бы уехать, но оккупанты не отпускают людей и систематически обстреливают эвакуационные автобусы", - добавил Гайдай.
Анна Конюченко, ZN.ua