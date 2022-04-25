В Киеве переименуют Арку Дружбы Народов и демонтируют скульптуру, расположенную рядом
Скульптуру высотой 8 метров снесут уже на этой неделе.
Арку Дружбы Народов в Киеве переименуют,
«На этой неделе демонтируем бронзовую скульптуру двух рабочих, установленную в 1982 году «на ознаменование воссоединения Украины с россией». Свое отношение к Украине россия ознаменовала зверскими убийствами мирных украинцев, уничтожением наших городов и поселков, стремлением уничтожить нашу государственность. 8 метров металла так называемой «дружбы двух народов» будут убраны из центра Киева», – отметил Кличко.
Вторую скульптуру из красного гранита, по словам мэра, закроют отделочными материалами и тоже впоследствии разберут. Кличко объяснил, что там более сложная процедура и это займет больше времени.
«А прежде ее можно будет использовать как пространство для экспозиций. Арку же из титановых листов переименуем – старые символы приобретают новое значение! И подсветим ее цветом украинского флага», – добавил Кличко.