В Киеве переименуют Арку Дружбы Народов и демонтируют скульптуру, расположенную рядом

Арку Дружбы Народов в Киеве переименуют, заявил мэр Виталий Кличко. Кроме того, на этой неделе в столице возле арки демонтируют скульптуру двух рабочих, символизировавших во времена СССР «воссоединение Украины с Россией ».

«На этой неделе демонтируем бронзовую скульптуру двух рабочих, установленную в 1982 году «на ознаменование воссоединения Украины с россией». Свое отношение к Украине россия ознаменовала зверскими убийствами мирных украинцев, уничтожением наших городов и поселков, стремлением уничтожить нашу государственность. 8 метров металла так называемой «дружбы двух народов» будут убраны из центра Киева », – отметил Кличко.

Вторую скульптуру из красного гранита, по словам мэра, закроют отделочными материалами и тоже впоследствии разберут. Кличко объяснил, что там более сложная процедура и это займет больше времени.

«А прежде ее можно будет использовать как пространство для экспозиций. Арку же из титановых листов переименуем – старые символы приобретают новое значение! И подсветим ее цветом украинского флага», – добавил Кличко.