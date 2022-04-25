"Будь мужественным": командир рф учит солдат расстреливать школьников и бабушек, аудиоперехват

"Будь мужественным": командир рф учит солдат расстреливать школьников и бабушек, аудиоперехват

Эта запись, как и тысячи других, ляжет в доказательную базу, которую Украина будет использовать против оккупантов.

РоSSийские оккупанты цинично расстреливают школьников и пожилых людей. Артиллерийский обстрел детей, идущих в школу с портфелями, называют проявлением "мужества". Об этом стало известно из аудиоперехвата, который опубликовало СБУ.

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Шокирующий перехват СБУ сделала на юге Украины. На записи можно услышать разговор командира русского разведбатальона с корректировщиком огня. Для сохранения подлинности мы даем расшифровку этого звонка:

- У меня тишина.
- Аааа, какой ты молодец. Совсем тишина? Бабули? Дети?
- Дети ходят через мост, вот недавно. Девять человек вместе с детьми прошли и под арку аж туда ушли. Все.
- Понятно. Что несли?
- Ничего. Как будто с портфелями дети куда-то в школу, что-ли идут.
- Понятно. Отработал?
- Не стал пока.
- Жалеешь, да, пока?
- Пропущу пока.
- Ааа, на обратке, да? Понятно. Давай, будь бдителен, будь мужественен. Мы с тобой.
- Да, принял.

"Эта запись, как и тысячи других, ляжет в доказательную базу, которую Украина будет использовать против оккупантов. А наши военные сделают все, чтобы наказать рашистов на поле боя", - добавили в СБУ.


Александра Павленко, politeka.net

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