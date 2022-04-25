Зеленский назначил постоянного представителя президента в Крыму

Кадровые изменения были запланированы еще до обострения вооруженной агрессии РФ.

Зеленский назначил постоянного представителя президента в Крыму
Володимир Зеленський
Фото: facebook.com/zelenskiy.official

Владимир Зеленский подписал указ №274/2022 о назначении на должность постоянного представителя президента Украины в Крыму Тамилу Ташеву, которая в последние годы работала в должности заместителя постоянного представителя.

Об этом сообщается на сайте президента.

Другим указом №273/2022 Зеленский уволил с должности постоянного представителя президента Украины в АР Крым Антона Кориневича. Также распоряжением Президента № 62/2022-рп уволена с должности первой заместительницы постоянного представителя президента Украины в АРК Дарья Свиридова.

Зеленский поблагодарил Кориневича и Свиридову за командную работу, важные достижения постоянного представительства Президента Украины в Крыму и совместные усилия по приближению деоккупации Крыма.

Президент также поздравил в должности Ташеву и заместителя постоянного представителя Дениса Чистикова, которые совместно с командой представительства продолжат определенный президентом курс по деоккупации и реинтеграции Крыма, защите прав наших граждан с временно оккупированного полуострова.

Отмечается, что кадровые изменения были запланированы еще до обострения вооруженной агрессии РФ.

Напомним, что Владимир Зеленский назначил Кориневича постоянным представителем президента в Крыму в 2019 году.

Кориневич – доцент кафедры международного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Должность постоянного представителя президента в АР Крым была создана в начале 2016 года. За это время его занимали Наталья Попович и Борис Бабин. Бабий уволился в декабре 2018 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
РоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – АрестовичРоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – Арестович
РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"
В руках был пистолет: найдены тела роSSийского олигарха, его жены и дочериВ руках был пистолет: найдены тела роSSийского олигарха, его жены и дочери
РФ передала Украине свой вариант мирного договораРФ передала Украине свой вариант мирного договора
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский присвоил звание Героя Украины заместителю командира 128-й бригады ЧаюкуЗеленский присвоил звание Героя Украины заместителю командира 128-й бригады Чаюку
Зеленский: "Украина видит США лидером среди гарантов безопасности нашего государства"Зеленский: "Украина видит США лидером среди гарантов безопасности нашего государства"
Зеленский о переговорах с США: Когда демократия побеждает в одной стране, она побеждает во всем миреЗеленский о переговорах с США: Когда демократия побеждает в одной стране, она побеждает во всем мире
Санкции и оборона: Зеленский раскрыл подробности встречи с БлинкеномСанкции и оборона: Зеленский раскрыл подробности встречи с Блинкеном
Два месяца войны: Киев стоит, Зеленский и правительство у власти — БайденДва месяца войны: Киев стоит, Зеленский и правительство у власти — Байден
Байден и Зеленский поздравили Макрона с переизбраниемБайден и Зеленский поздравили Макрона с переизбранием
Зеленский о визитах иностранных лидеров: Мы не страна для трагических селфиЗеленский о визитах иностранных лидеров: Мы не страна для трагических селфи
Убивать детей – это новая национальная идея РоSSийской Федерации – ЗеленскийУбивать детей – это новая национальная идея РоSSийской Федерации – Зеленский
В оккупированном Крыму власти хотят закрыть крымскотатарскую школуВ оккупированном Крыму власти хотят закрыть крымскотатарскую школу
Жизнь в РоSSийской Федерации - компьютерная игра — ЗеленскийЖизнь в РоSSийской Федерации - компьютерная игра — Зеленский
Последние новости
Подгружаем последние новости