Зеленский назначил постоянного представителя президента в Крыму

Кадровые изменения были запланированы еще до обострения вооруженной агрессии РФ.

Владимир Зеленский подписал указ №274/2022 о назначении на должность постоянного представителя президента Украины в Крыму Тамилу Ташеву, которая в последние годы работала в должности заместителя постоянного представителя.

Об этом сообщается на сайте президента.

Другим указом №273/2022 Зеленский уволил с должности постоянного представителя президента Украины в АР Крым Антона Кориневича. Также распоряжением Президента № 62/2022-рп уволена с должности первой заместительницы постоянного представителя президента Украины в АРК Дарья Свиридова.

Зеленский поблагодарил Кориневича и Свиридову за командную работу, важные достижения постоянного представительства Президента Украины в Крыму и совместные усилия по приближению деоккупации Крыма.

Президент также поздравил в должности Ташеву и заместителя постоянного представителя Дениса Чистикова, которые совместно с командой представительства продолжат определенный президентом курс по деоккупации и реинтеграции Крыма, защите прав наших граждан с временно оккупированного полуострова.

Отмечается, что кадровые изменения были запланированы еще до обострения вооруженной агрессии РФ .

Напомним, что Владимир Зеленский назначил Кориневича постоянным представителем президента в Крыму в 2019 году.

Кориневич – доцент кафедры международного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Должность постоянного представителя президента в АР Крым была создана в начале 2016 года. За это время его занимали Наталья Попович и Борис Бабин. Бабий уволился в декабре 2018 года.