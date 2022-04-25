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2022-04-25
Роспропаганда окончательно завралась: "уничтожила" все танки и самолеты ВСУ
Пропаганда РоSSии загнала себя в логический тупик и объявила, что уничтожила все танки и почти все самолеты ВСУ.
Об этом пишет украинский блогер Денис Казанский.
"Казалось бы, все. Война выиграна. Украинская армия перестала существовать. Но нет. Что-то не сходится. Дальше видимо начнут писать, что уничтожают уже не украинские а НАТОвские танки. И тоже по 100 в день. Эта ситуация наглядно иллюстрирует в каком информационном пузыре живет роSSийское руководство, и какую дичь генералы строчат в отчётах Путину. Это абсолютно неадекватные, оторванные от реальности люди", - описывает провал роSSийской пропаганды журналист, информирует
Инна Погрибная, Апостроф