Поражение РоSSии в Украине усугубит реваншистские настроения в РФ - Командующий ВС Литвы

Вальдемарас Рупшис считает, что РоSSия способна на новую вооруженную агрессию в последующие 5-10 лет

Поражение РоSSии в Украине усугубит реваншистские настроения в РФ - Командующий ВС Литвы
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Командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис считает, что РоSSия способна на новую вооруженную агрессию в последующие 5-10 лет. По его словам, к этому может привести реваншистские настроения, которые возрастут в связи с поражением в Украине.

В интервью изданию LRT Рупшис заявил, что поведение РФ на международной арене в будущем будет зависеть от того, какие силы будут находиться у власти.

«По моему мнению, если РоSSия не изменится, то останется угрозой для нас и НАТО. Угроза может стать даже больше. Страны Североатлантического союза должны действовать, прежде всего, на сдерживание РоSSии от таких действий, которые она предпринимает в Украине. РоSSийский реваншизм никуда не делся. Они еще не проиграли все битвы, но просто из-за того, что Украина выстояла – уже проиграли войну», – сказал Рупшис.

Командующий Вооруженными силами Литвы также подчеркнул, что будущие сценарии развития РФ будут зависеть от многих факторов, в том числе от влияния санкций на ее экономику.


Александр Кричковский, ZN.ua

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