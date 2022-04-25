ВСУ уничтожили две ракеты оккупантов, летевших на запад страны
Их запустили из самолетов стратегической авиации россиян.
Подразделениями зенитных ракетных войск ВСУ уничтожены две ракеты роSSийских оккупантов.
Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.
"Утром, 25 апреля, с юго-восточного направления, из самолетов стратегической авиации предположительно Ту-95, оккупантами нанесено несколько ракетных ударов по Западному региону с целью уничтожения объектов инфраструктуры. Подразделениями зенитных ракетных войск воздушного командования ''Запад'' уничтожены две крылатые ракеты оккупантов", – говорится в сообщении.
Напомним, что 25 апреля около 08:30 в результате ракетного удара произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции "Красное" во Львовской области. В общей сложности под обстрел россиян попали пять железнодорожных станций в Центральной и Западной Украине.