ВСУ уничтожили две ракеты оккупантов, летевших на запад страны

Подразделениями зенитных ракетных войск ВСУ уничтожены две ракеты роSSийских оккупантов.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

"Утром, 25 апреля, с юго-восточного направления, из самолетов стратегической авиации предположительно Ту-95, оккупантами нанесено несколько ракетных ударов по Западному региону с целью уничтожения объектов инфраструктуры. Подразделениями зенитных ракетных войск воздушного командования ''Запад'' уничтожены две крылатые ракеты оккупантов", – говорится в сообщении.

Напомним, что 25 апреля около 08:30 в результате ракетного удара произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции "Красное" во Львовской области. В общей сложности под обстрел россиян попали пять железнодорожных станций в Центральной и Западной Украине.