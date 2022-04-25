Украина может получить от США $713 млн военной помощи и нового посла

Главы Госдепа США и Пентагона пообещали Киеву новую дополнительную военную помощь, сообщает BBC.

Украина может получить от США $713 млн военной помощи и нового посла

Согласно сообщению, Украина получила обещание о дополнительной военной помощи на сумму $713 млн. Сумма была озвучена во время встречи госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина с президентом Владимиром Зеленским 24 апреля.

Это первый визит топ-чиновников США после начала войны россии против Украины.

Кроме того, по словам Энтони Блинкена, сегодня 25 апреля президент Байден назначит нового посла США в Украине. Новым послом, говорит BBC, может стать Бриджит Бринк, которая является послом США в Словакии.

После визита в Киев министр обороны США Остин обсудит военную помощь Украине с представителями 20 стран в Германии, на американской базе Рамштайн.

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