Украина может получить от США $713 млн военной помощи и нового посла

Главы Госдепа США и Пентагона пообещали Киеву новую дополнительную военную помощь, сообщает BBC.

Согласно сообщению, Украина получила обещание о дополнительной военной помощи на сумму $713 млн. Сумма была озвучена во время встречи госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина с президентом Владимиром Зеленским 24 апреля.

Это первый визит топ-чиновников США после начала войны россии против Украины.

Кроме того, по словам Энтони Блинкена, сегодня 25 апреля президент Байден назначит нового посла США в Украине. Новым послом, говорит BBC, может стать Бриджит Бринк, которая является послом США в Словакии.