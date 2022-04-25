Болгария может обсудить покупку украинской электроэнергии — Марченко
Болгария может рассмотреть возможность закупки украинской электроэнергии. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.
«Вице-премьер-министр, министр финансов Болгарии Асен Васильев выразил готовность внести в повестку дня правительства рассмотрение вопроса о закупке производимой нами электроэнергии», — заявил Сергей Марченко.
Он напомнил, что Украина недавно присоединилась к энергосети Европы ENTSO-E, благодаря чему производимая в Украине электроэнергия сможет реализовываться на европейском рынке.
«Такую возможность обсуждал со всеми европейскими коллегами», — подчеркнул он.
Он также добавил, что предложил французским коллегам присоединиться к продвижению в G7 и среди других стран возможности введения дополнительного налога на импорт роSSийских энергоносителей.