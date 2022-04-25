Зеленский присвоил звание Героя Украины заместителю командира 128-й бригады Чаюку

Президент Владимир Зеленский 24 апреля подписал указ о присвоении звания Героя Украины полковнику, заместителю командира 128-й бригады ВСУ Денису Чаюку.

Об этом Зеленский заявил в видеообращении утром 25 февраля, сообщает пресс-центр Офиса президента.

"Вчера же поздно вечером после всех внешнеполитических дел подписал важные указы о награждении наших героев. Государственными наградами отмечены 188 военнослужащих ВСУ и пятеро работников Службы безопасности Украины. Звание Героя Украины присвоено полковнику Чаюку Денису Валентиновичу, заместителю командира бригады, за личное мужество и результативность в боях с оккупантами, за уничтожение техники и живой силы врага. Слава всем нашим героям! Вечная память каждому, кто отдал жизнь за Украину! Слава Украине!", - сказал Зеленский.

Также президент в своем выступлении сказал, что россиян нельзя назвать христианами, поскольку даже в Пасху они устроили ракетные обстрелы украинских городов и отказываются от перемирия на религиозные праздники.

Напомним, 21 апреля президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами еще более 200 украинских защитников и защитниц.