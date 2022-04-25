На следующем заседании ВР примем закон о запрете пророSSийских партий, – Стефанчук

Он считает, что у таких партий нет потенциала для реванша.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что на следующем заседании парламент сможет принять в целом закон о запрете деятельности пророSSийских партий в Украине.

Об этом Стефанчук рассказал в интервью "РБК-Украина".

Глава ВР ответил на вопрос о вероятном запрете в Украине пророSSийских партий.

"Да, и этот механизм уже начали разрабатывать. Верховная Рада в первом чтении приняла соответствующий законопроект – о запрете пророSSийских партий. Я думаю, что на следующем пленарном заседании мы уже в целом примем этот документ. Там есть ряд поправок, которые сейчас рассматриваются в комитете. Я абсолютно согласен с позицией, которая заложена в этом законопроекте - в Украине, кроме проукраинских партий, не может быть никаких других", - сказал спикер.

Главу ВР тогда спросили, как он видит контроль над исполнением этого запрета. Ведь в Украине уже запрещали коммунистическую партию, но потом она возобновила свою работу. ОПЗЖ сейчас заявила о прекращении своего существования, но нардепы из этой партии создали другую группу с похожим названием.

"После того, что РоSSия творит в Украине, я думаю, что шансов у любой пророSSийской партии даже среди традиционного для них электората юга или востока просто не будет. Потому что под огнем роSSийских пуль украинцы, независимо от политических взглядов, превратились в очень мощную и единую нацию, для которой основными являются государство и украинские идеалы, защита нашего суверенитета и территориальной целостности. Поэтому я убежден, что шансов на реваншизм в Украине (пророSSийских партий – ред.) быть не может”, – ответил председатель ВР.

Напомним, что бывшие 23 нардепа фракции ОПЗЖ создали новую депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".

Ранее первый вице-спикер Александр Корниенко на заседании парламента объявил о приостановлении деятельности фракции ОПЗЖ в соответствии с решением СНБО. В интервью LB.ua он говорил, что запрет партий – это не скорый процесс. Впрочем, в парламенте уже подготовили проект закона, который сократит сроки процесса судебного запрета пророSSийских партий в стране до двух месяцев. Подробно – в материале LB.