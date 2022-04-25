Оккупанты уже потеряли в войне против Украины почти 22 тыс. военных
Наибольшие потери противника наблюдались на Северодонецком направлении.
РоSSийские оккупанты уже потеряли в Украине почти 22 тыс. личного состава, 884 танка, 181 самолет и 154 вертолета.
Об этом сообщает пресс-центр Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.04 ориентировочно составили:
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личного состава - около 21900 человек ликвидировано,
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танков ? 884 ед,
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боевых бронированных машин ? 2258 ед,
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артиллерийских систем – 411 ед,
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РСЗО - 149 ед,
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средства ПВО - 69 ед,
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самолетов – 181 ед,
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вертолетов – 154 ед,
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автомобильной техники - 1566 ед,
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корабли /катера - 8 ед,
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цистерн с ГСМ – 76,
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БПЛА оперативно-тактического уровня – 201.
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Специальная техника – 28.
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Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Наибольшие потери противника прошедших суток наблюдались на Северодонецком направлении (30 отдельная мотострелковая) бригада 2-й армии с РФ).
Данные уточняются.
Напомним, что по состоянию на 23 апреля потери РоSSии составляли ориентировочно 21 800 человек, 873 танка и 2238 боевых бронированных машин.
24 апреля в Донецкой и Луганской областях украинские защитники уничтожили три роSSийских беспилотника "Орлан-10".