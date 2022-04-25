Оккупанты уже потеряли в войне против Украины почти 22 тыс. военных

Наибольшие потери противника наблюдались на Северодонецком направлении.

Оккупанты уже потеряли в войне против Украины почти 22 тыс. военных

РоSSийские оккупанты уже потеряли в Украине почти 22 тыс. личного состава, 884 танка, 181 самолет и 154 вертолета.

Об этом сообщает пресс-центр Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.04 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 21900 человек ликвидировано,

  • танков ? 884 ед,

  • боевых бронированных машин ? 2258 ед,

  • артиллерийских систем – 411 ед,

  • РСЗО - 149 ед,

  • средства ПВО - 69 ед,

  • самолетов – 181 ед,

  • вертолетов – 154 ед,

  • автомобильной техники - 1566 ед,

  • корабли /катера - 8 ед,

  • цистерн с ГСМ – 76,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 201.

  • Специальная техника – 28.

  • Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Фото: Генштаб ЗСУ

Наибольшие потери противника прошедших суток наблюдались на Северодонецком направлении (30 отдельная мотострелковая) бригада 2-й армии с РФ).

Данные уточняются.

Напомним, что по состоянию на 23 апреля потери РоSSии составляли ориентировочно 21 800 человек, 873 танка и 2238 боевых бронированных машин.

24 апреля в Донецкой и Луганской областях украинские защитники уничтожили три роSSийских беспилотника "Орлан-10".

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