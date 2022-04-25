"Наших тупо пачками убивают": СБУ обнародовала переписку оккупанта со знакомым

Украинские защитники устроили роSSийским оккупантам "настоящий ад" на Херсонщине. Об этом свидетельствует переписка роSSийского захватчика, которому удалось уцелеть под Чернобаевкой и который сейчас стоит в Белозерке Херсонской области. Скриншоты переписки обнародовала Служба безопасности Украины в своем Telegram.

“Здесь полный пиз*ец. Наших тупо пачками убивают, я столько трупов не видел никогда. Мы отошли от Чернобаевки, там настоящий ад! Там наших столько погибло, что ты и представить не можешь. Мы здесь такой пи**и получили, что передать невозможно…”, – пишет русский военный своему знакомому.

пресс-центр СБУ

пресс-центр СБУ

Собеседник оккупанта, судя из переписки, настолько пропитан роSSийской пропагандой, что даже верит во взятие россиянами Киева до 9 мая, потому что "по телевизору так сказали".

“Какой, на*уй, Киев ? Какое домой? Здесь хотя бы выжить еще. Я когда увидел, как разорвало моего друга, около часа блевал», – ответил оккупант знакомому.

Эти слова для россиянина от его воюющего в Украине знакомого, похоже, стали настоящим неприятным сюрпризом. Он даже написал: "Да ну как... мне трудно поверить в это".