В результате ракетных обстрелов Кременчуга погиб один человек, семеро пострадали

Есть значительные разрушения зданий, но все пожары локализованы.

В результате ракетных обстрелов Кременчуга в воскресенье, 24 апреля, погиб один человек, семеро пострадали.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

"9 вражеских ракет накануне ударили по Кременчугской ТЭЦ и снова по Кременчугскому НПЗ. К сожалению, один человек погиб, 7 человек пострадали, у них ранения разной степени тяжести. Есть значительные разрушения зданий, но все пожары локализованы. В результате обстрела ТЭЦ нет горячей воды", - написал он в телеграмм-канале.

Лунин также подчеркнул, что обстрел на Пасху вечером – самый большой в области за время полномасштабного роSSийского вторжения.

Напомним, 2 апреля россияне обстреляли Кременчугский нефтеперерабатывающий завод и окрестные склады горюче-смазочных материалов. Сообщали, что в результате обстрела была уничтожена инфраструктура предприятия.