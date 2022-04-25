"Лучше сдавайтесь в плен": Виталий Ким рассказал, как оккупанты уничтожают и сжигают своих

Виталий Ким

Глава Николаевщины Виталий Ким рассказал о методах оккупантов заметать следы.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что украинские артиллеристы разбили 13 единиц роSSийской военной техники в области. Также он рассказал о нескольких десятках оккупантов, которых убили свои же, а затем сожгли тела, чтобы замести следы. При этом Ким в очередной раз призвал оккупантов сдаваться в плен.

"РоSSийские оккупанты вновь обстреливали нас, в Пасху. Как всегда, беспринципно и подло. Пытались они нападать какими-то группами – разгромили их военные очень прилично артой. Попробовали, свои неправильные разведданные проверили – получили бздюлей, пошли чиниться. 13 единиц", - рассказал Виталий Ким.

Виталий Ким

Также глава Николаевской ОВА рассказал информацию, которая, по его словам, еще требует подтверждения. Так, якобы на том же направлении россияне расстреляли своих же при попытке отступить, а потом сожгли тела, чтобы замести следы.

"В общем, отступили орки назад, их расстреляли там человек тридцать, ну часть отстреляли, часть погнали обратно на передовую. И Бог с ними, все знали об их заградотряды, все их боялись, но их сожгли, чтобы скрыть свои следы сожгли, мы не стреляли, дым шел, вонь стояла страшная", - рассказал Виталий Ким и снова предложил оккупантам сдаваться.


Галина Струс, politeka.net

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