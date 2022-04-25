"Лучше сдавайтесь в плен": Виталий Ким рассказал, как оккупанты уничтожают и сжигают своих

Глава Николаевщины Виталий Ким рассказал о методах оккупантов заметать следы.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что украинские артиллеристы разбили 13 единиц роSSийской военной техники в области. Также он рассказал о нескольких десятках оккупантов, которых убили свои же, а затем сожгли тела, чтобы замести следы. При этом Ким в очередной раз призвал оккупантов сдаваться в плен.

"РоSSийские оккупанты вновь обстреливали нас, в Пасху. Как всегда, беспринципно и подло. Пытались они нападать какими-то группами – разгромили их военные очень прилично артой. Попробовали, свои неправильные разведданные проверили – получили бздюлей, пошли чиниться. 13 единиц", - рассказал Виталий Ким.

Также глава Николаевской ОВА рассказал информацию, которая, по его словам, еще требует подтверждения. Так, якобы на том же направлении россияне расстреляли своих же при попытке отступить, а потом сожгли тела, чтобы замести следы.

"В общем, отступили орки назад, их расстреляли там человек тридцать, ну часть отстреляли, часть погнали обратно на передовую. И Бог с ними, все знали об их заградотряды, все их боялись, но их сожгли, чтобы скрыть свои следы сожгли, мы не стреляли, дым шел, вонь стояла страшная", - рассказал Виталий Ким и снова предложил оккупантам сдаваться.