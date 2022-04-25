В ЕС пока не пришли к согласию по поводу роSSийского энергетического эмбарго, – Боррель

Эта тема будет обсуждаться на саммите ЕС в конце мая.

Страны - члены Европейского Союза не имеют согласия о полном эмбарго или повышении пошлин на импорт роSSийской нефти и газа.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель немецкому изданию Die Welt, передает "Европейская правда".

"Остановка импорта нефти и газа или карательный тариф были бы важны, чтобы оказывать давление на Путина и усадить его за стол переговоров. Но на данный момент у нас в ЕС нет единой позиции по этому вопросу", – сказал он.

Боррель отметил, что эта тема будет обсуждаться на следующем саммите ЕС , который состоится в конце мая. Он также отметил, что не ожидает никакого решения по этому поводу раньше.

"Финального предложения по эмбарго на нефть и газ пока нет", – сказал он.

Вместе с тем Боррель подчеркнул, что все страны ЕС работают над тем, чтобы сократить свою зависимость от роSSийской нефти и газа. Он выразил надежду, что ЕС в конечном счете сможет уменьшить свою зависимость.

"В какой-то момент это произойдет, и тогда РоSSия болезненно почувствует, что доходы от нефтегазового бизнеса теряются", – добавил он.

Напомним, чиновники США и Евросоюза обсуждают варианты сокращения доходов, которые РоSSия получает от продажи нефти. Одно из опасений США состоит в том, что запрет на импорт нефти в ЕС может привести к резкому росту цен на сырье и принести Кремлю еще больше доходов.

Однако, как утверждают источники, ЕС готовит свои предложения по обсуждению.

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, нефтяное эмбарго – вопрос нескольких недель. Позитивные сигналы раздаются из Франции: там утверждают, что страны-члены ЕС в ближайшее время примут решение о прекращении импорта роSSийской нефти.

В настоящее время большинство стран Евросоюза принимают меры по сокращению импорта роSSийских энергоносителей, чтобы ограничить возможности Кремля финансировать войну против Украины. В марте лидеры ЕС пообещали сократить потребление роSSийского газа на 66% к концу этого года и к 2027 году взломать зависимость блока от роSSийских энергоресурсов. РоSSийская нефть уже запрещена США и Великобританией. ФРГ намерен отказаться от роSSийской нефти до конца 2022 года.

Министр финансов Австрии Магнус Бруннер заявил, что страна готова поддержать все антироSSийские санкции, кроме газового эмбарго.