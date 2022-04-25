РоSSия не достигла значительного прорыва на Донбассе – разведка Британии

Битва за Мариуполь истощила роSSийские войска.

РоSSия не достигла значительного прорыва на Донбассе – разведка Британии
© Сергій Гайдай / Луганська ОДА

РоSSийские войска добились незначительных успехов в некоторых областях после того, как переключила свои силы на полную оккупацию Донбасса, говорится в регулярном бюллетене Министерства обороны Великобритании.

"Не имея достаточных средств материально-технического обеспечения и боевой поддержки, РоSSия еще не достигла значительного прорыва", - говорится в сообщении.

Оборона Мариуполя Украиной также истощила многие роSSийские подразделения и снизила их боеспособность, заявила британская военная разведка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 April 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/7NVrOfB161

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/OfcnHgGfR3

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) April 25, 2022


Александр Хребет, ZN.ua

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