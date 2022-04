РоSSия не достигла значительного прорыва на Донбассе – разведка Британии

РоSSийские войска добились незначительных успехов в некоторых областях после того, как переключила свои силы на полную оккупацию Донбасса, говорится в регулярном бюллетене Министерства обороны Великобритании.

"Не имея достаточных средств материально-технического обеспечения и боевой поддержки, РоSSия еще не достигла значительного прорыва", - говорится в сообщении.

Оборона Мариуполя Украиной также истощила многие роSSийские подразделения и снизила их боеспособность, заявила британская военная разведка.