РоSSия не достигла значительного прорыва на Донбассе – разведка Британии
Битва за Мариуполь истощила роSSийские войска.
РоSSийские войска добились незначительных успехов в некоторых областях после того, как переключила свои силы на полную оккупацию Донбасса, говорится в регулярном бюллетене Министерства обороны Великобритании.
"Не имея достаточных средств материально-технического обеспечения и боевой поддержки, РоSSия еще не достигла значительного прорыва", - говорится в сообщении.
Оборона Мариуполя Украиной также истощила многие роSSийские подразделения и снизила их боеспособность, заявила британская военная разведка.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 April 2022
Find out more about the UK government's response:
??
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 April 2022