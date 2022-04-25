Уничтожение крейсера "Москва": сканирование дна показало неожиданную находку

Появилась первая эхолокационная съемка флагмана РФ ракетного крейсера "Москва", подбитого украинскими ракетами "Нептун", на дне Черного моря. Оказалось, что вместе с судном затонул вертолет, информирует Апостроф.

Об этом сообщает "Думская".

Как пояснил одесский дайвер-инструктор Ростислав Курочкин, крейсер лег на дно левым бортом, что соответствует сообщению минобороны РоSSии о потере остойчивости и снимкам, где "Москва" имеет крен именно на левый борт. Судя по расположению обломков корпус корабля разломался до столкновения с дном, что говорит о повреждении силового набора в районе надстройки.

На втором снимке можно увидеть обломки лежащего рядом с крейсером вертолета Ми-26, который вероятно использовался при попытке тушения пожара на корабле и упал в море. При этом, заявлений о потерях вертолетов данного типа РФ не поступало.


Лена Руденко, Апостроф

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